Napoli, piace Nuno Tavares del Benfica: da battere la concorrenza della Lazio

In casa Napoli una delle priorità sul mercato è l’acquisto di un terzino sinistro. In questo ruolo infatti Mario Rui, nonostante il prolungamento contrattuale, non convince, Ghoulam non è atleticamente affidabile e Hysaj ha da poco salutato il club partenopeo.

Uno dei primi nomi sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per soddisfare tale esigenza dell’organico risponde a Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Appena 21enne, il calciatore portoghese ha dimostrato grandissime abilità e soprattutto un ottimo potenziale, che lo rendono appetibile sia per il presente che per il futuro.

Le ottime prestazioni del terzino sinistro però, che quest’anno ha collezionato 21 presenze tra Benfica B e prima squadra, potrebbero scatenare su di sé una mini asta. Già rimanendo solo in Italia ad esempio, oltre al Napoli vi è la forte concorrenza della Lazio, almeno secondo quanto riportato da Sky.

Quello di Tavares sarebbe uno dei primi rinforzi chiesti da Maurizio Sarri alla guida della squadra capitolina, che con l’eventuale acquisto di Hysaj completerebbe il quadro dei terzini in rosa.

L’acquisto del calciatore del Benfica comunque non è dei più semplici. La valutazione che il club da del proprio tesserato è di circa 15 milioni di euro. Una cifra importante se si pensa alla poca esperienza del calciatore, una modica cifra invece se si pensa alle sue potenzialità.