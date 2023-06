Napoli, Zidane il profilo internazionale di De Laurentiis? Le possibili cifre del contratto dell’allenatore

Quaranta nomi tra cui scegliere, quaranta nomi che potrebbero prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria dello Scudetto, non vuole sbagliare e per questo si sta prendendo qualche giorno per sondare tutti i possibili candidati.

Come rivelato dall’edizione de Il Roma, tra i papabili ci sarebbe anche un ex Real Madrid, Zinedine Zidane, il quale vorrebbe ritornare in panchina su una squadra italiana e il Napoli lo entusiasmerebbe non poco: “Nomi fattibili, ma che forse non entusiasmano De Laurentiis. Nella sua testa, oltre a Luis Enrique, ci sarebbe un altro nome di assoluto prestigio. È quello di Zinedine Zidane, oggi disoccupato, che da tempo aspetta un’offerta importante“.

“Poco più di una suggestione, anche perché il francese nell’ultima esperienza al Real Madrid aveva uno stipendio di 12 milioni a stagione. Eppure, al suo primo “giro” in Spagna, si accontentò di 6 milioni. Potrebbe essere questa la cifra giusta, anche se De Laurentiis potrebbe osare e offrire forse anche di più“.