Paulo Sousa forte candidato per il Napoli, la formazione tipo con acquisti e cessioni

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nella lista dei 40, depennato Italiano, è subentrato un altro allenatore della Serie A: Paulo Sousa. Il mister della Salernitana, dopo la salvezza con la squadra campana, sarebbe un serio candidato a prendere il posto di Luciano Spalletti come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Il Presidente del Napoli, infatti, avrebbe già avuto un colloquio con l’allenatore, il quale avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento a partire dal prossimo 20 giugno. Ci sarebbe, però, una piccola penale da pagare alla Salernitana prima di trasferirsi alla SSC Napoli.

Come giocherebbe il Napoli con l’approdo di Paulo Sousa sulla panchina partenopea? Ovviamente ci saranno dei cambiamenti rispetti a Luciano Spalletti, ma l’idea dell’allenatore è quella di proseguire il lavoro svolto dal mister campano senza stravolgere la squadra che ha vinto lo Scudetto. Bisogna, però, capire come si muoverà il Napoli sul mercato, dal momento che diverse sono le offerte per Kim ed Osimhen. Potrebbero lasciare, inoltre, anche Zielinski e Lozano, il cui contratto è in scadenza il prossimo anno.

Come nuovo difensore, è sempre forte il nome di Scalvini, ma, dato il suo prezzo elevato, si potrebbe puntare su un calciatore diverso. I nomi sono quelli di Rayyan Baniya, David Hancko o, ipotesi probabile, promuovere Ostigard come titolare. A centrocampo, potrebbe arrivare uno tra Samardzic e Kang-in Lee, mentre in attacco è forte il nome del parametro zero Adama Traorè, il quale potrebbe prendere il posto di Lozano. In caso di addio di Osimhen, invece, l’attaccante centrale titolare potrebbe diventare Simeone, con uno tra Dia e Beto a contendersi il posto con l’argentino.

Potrebbe quindi essere questo il nuovo Napoli di Paulo Sousa: (4-3-3) Meret, Rrahmani, Ostigard, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Samardzic, Kvara, Adama Traorè, Simeone (Beto/Dia).