“Non era un calciatore da Napoli”

Nel corso degli anni a Napoli sono arrivati diversi calciatori. Il mercato da e toglie, si sa. Si sono trasferiti tanti giovani talenti ma anche qualche “bidone”. Come ben sappiamo, Aurelio De Laurentiis nel corso della sua gestione ha chiuso diversi affari importanti. I nomi più illustri che il patron ha portato in Campania sono sicuramente quelli di Higuain, Cavani e Osimhen.

Poi ci sono stati dei colpi nati dalla bravura del ds Cristiano Giuntoli che ha scovato talenti cristallini in campionati non di primissima fascia. A questa categoria appartengono calciatori come Hamsik e Mertens. Ovviamente pensando al passato più recente, non possiamo non menzionare Kvaratskhelia e Kim. Due calciatori che stanno facendo una stagione impressionante affermandosi tra i migliori della Serie A.

Invece se vogliamo parlare dei cosiddetti “bidoni” ne sono arrivati diversi a Napoli. Come dimenticare Michu, De Guzman, Vargas e Hoffer. Calciatori che non sono riusciti ad imporsi nel campionato italiano ed hanno lasciato solo una grande delusione. Tra i tanti calciatori che non hanno dato il massimo con la maglia del Napoli c’è sicuramente anche Kevin Malcuit.

L’ex addetto stampa della società azzurra, Massimo Sparnelli, in un intervento nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente Tele A, rivelò un retroscena: “Kevin Malcuit non è un giocatore da Napoli, lo dicevano anche gli assistenti di Carlo Ancelotti. Per me non può fare parte di una squadra importante come quella partenopea”. Il terzino destro doveva essere il sostituto di Di Lorenzo ma non ha mai dato la mano sperata.

Il 9 settembre 2022, ancora svincolato, Malcuit ha firmato un contratto valido fino al 2024 con i turchi dell’Ankaragücü. Ora gioca in Turchia e si gioca le sua chance lì. Il francese ha giocato sin ora dodici partite in Süper Lig e una nella coppa turca. Il suo cartellino ha un valore di circa 1 milione di euro mentre con il Napoli era riuscito a valerne circa quindici.