Oriana Marzoli, ennesimo ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro? La foto che fa impazzire i fan

I continui tira e molla di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano a finire al centro delle chiacchiere del web. Dopo l’ennesima rottura tra i due ex gieffini, sembrava che la loro love-story si fosse conclusa definitivamente. Un dettaglio, però, ha fatto impazzire i fan della chiacchierata coppia.

ENNESIMO RITORNO DI FIAMMA? – Fin dal loro percorso all’interno del reality, Daniele e Oriana si sono sempre scontrati per poi riappacificarsi. Questi alti e bassi sono continuati anche fuori dalla casa più spiata d’Italia, finendo spesso al centro del gossip e delle polemiche. Solo diverse settimane fa il ragazzo era volato a Ibiza per tentare di riconquistare la Marzoli, finendo per sfogarsi sui social. Successivamente c’è stato un riavvicinamento, durato, però, poco.

Recentemente, sembra che tra i due sia in corso un ritorno di fiamma. Il tutto ha avuto inizio sui social, dove i due ex volti del GF Vip hanno spesso raccontato le dinamiche della loro turbolenta relazione. Molto attiva su Instagram, la Marzoli è solita condividere nel suo account video in cui sponsorizza i brand con cui collabora.

Nei giorni scorsi la venezuelana ha condiviso uno di questi brevi filmati, ma a catturare l’attenzione dei fan della coppia è stato un dettaglio in particolare. Sembra, infatti, che Oriana abbia girato il video proprio a casa di Daniele. A farlo notare è stato anche Deianira Marzano, riaccendendo le speranze dei fan.

Successivamente, la Marzoli ha pubblicato l’ennesima sponsorizzazione dove, a gran sorpresa, si è mostrata mentre bacia l’ex tronista di Uomini e Donne. Con questo ultimo video ha confermato ufficialmente il ritorno di fiamma tra lei e Dal Moro. Sembra proprio, quindi, che tra i due sia nuovamente tornato il sereno.