Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno da poco annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo diverse voci di corridoio che parlavano proprio di una possibile separazione, è arrivata la conferma attraverso un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair. Durante quest’ultima, Paolo e Sonia hanno dichiarato di volersi ancora molto bene e di voler tutelare in tutti i modi possibili la loro famiglia. La fine del loro matrimonio non rappresenterà in nessuna circostanza, tensioni e malcontenti durante i viaggi e gli eventi che da sempre uniscono la famiglia. Sembrerebbe proprio una chiusura cordiale quella tra i due ormai ex, anche se per molti, è apparsa una differenza durante il racconto di Sonia e di Paolo.

Cosa prova Bonolis dopo la rottura

A quanto pare a prendere la decisione finale è stata Sonia Bruganelli, come è anche apparso durante l’intervista fatta per Vanity con Mario Manca. Bonolis come sempre è stato molto riflessivo e saggio, dimostrando però agli occhi dei fan, una malinconia ed una fase d’accettazione ancora poco sviluppata. Alcune voci hanno addirittura presunto un possibile flirt tra Paolo ed una sua collaboratrici, voci assolutamente infondate in quanto Bonolis al momento si dichiara single e per molti, ancora in fase di ripresa dopo la fine del suo matrimonio. Sarà per il conduttore questa la fine dei rapporti amorosi? A dare dimostrazione di questo, sarà soltanto il tempo, portatore di possibili nuove relazioni o semplicemente antidoto per poter gestire al meglio la separazione dalla moglie e inevitabilmente una spaccatura radicale per tutta la famiglia.