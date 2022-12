Pioli: “Col Napoli non meritavamo di perdere! Il campionato è ancora lungo”

Ai microfoni di SKY, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della lotta Scudetto contro la squadra di Luciano Spalletti: “Il Napoli ha qualità in tutte le zone del campo. È allenato benissimo. Se mantiene questo ritmo, questa qualità…”.

“Se mi aspettavo un Napoli così? Una squadra che a inizio anno, ha perso Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, non me l’aspettavo così continuo e competitiva così rapidamente. Ha vinto tutti gli scontri diretti, ha disputato una grande Champions“.

Il mister è poi ritornato sulla partita di San Siro e sulla vittoria della squadra azzurra: “A Milano per la mole di gioco espressa, non meritavamo di perdere ma il Napoli in tutte le situazioni in cui poteva metterci difficoltà, lo ha fatto“.

Stefano Pioli ha infine dichiarato: “Sono convinto che il campionato è molto lungo, mancano 23 partite, ci sono tante squadre che possono fare 8-10 vittorie consecutive“.