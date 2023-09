PLUG-MI ISYBANK, IL FESTIVAL DEDICATO ALLA GEN Z E ALLA URBAN CULTURE: 9 e 10 settembre @ SUPERSTUDIO PIÚ

L’Urban Culture Festival si svolgerà il 9 e 10 settembre al Superstudio Più di Milano, per raccontare le novità più creative, divertenti e interessanti del mondo della musica, dello sport, dell’arte e della moda. Tra gli artisti che saliranno sul CUPRA Main Stage gli ARTICOLO 31, BRESH, TANANAI, ENSI e NERONE.

PLUG-MI ISYBANK, il Festival dedicato alla Gen Z e agli appassionati della cultura urban, ideato e promosso da Fandango Club Creators in collaborazione con MICAM Milano, torna sabato 9 e domenica 10 settembre a Milano, al Superstudio Più. Un’edizione che si preannuncia sempre più ricca di novità e appuntamenti, per offrire intrattenimento e divertimento a tutti gli appassionati di musica, sport, arte e moda, e che per la prima volta vede la partecipazione di Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Title Sponsor.

Uno spazio di oltre 4.000 mq in zona Tortona, gestito dal polo degli eventi milanesi Superstudio Events e legato alla storia iconica del design e della moda, che ha cambiato il volto della città e offre molteplici ambientazioni per scoprire e sperimentare in un unico luogo tutte le ultime novità più interessanti del mondo urban – tra workshop, showcase, happening e live performance – ispirandosi a quattro anime: music, fashion, art & sport.

Artisti del calibro dei leggendari Articolo 31, dell’idolo delle nuove generazioni Bresh, l’esponente del pop alternativo italiano Lolita, selezionati insieme a Radio 105 – Official Radio dell’evento a partire dalla prima edizione, qui presente con Moko e la domenica con dj set di Fabio B – e Tananai, una delle maggiori rivelazioni del 2022, faranno brillare il CUPRA Main Stage con le loro esibizioni la domenica, mentre il sabato sarà animato dai rapper Ensi e Nerone e gli SLINGS, il duo formato da Prince the Goat e Ibra the Boy, e da Don Pero e 8Blevrai grazie alla partnership con Phobia Archive e Vision of Super.

PLUG-MI ISYBANK è aperto il 9 e 10 settembre dalle 12 alle 23. Sul sito www.plug-mi.com è possibile acquistare i biglietti in prevendita a un prezzo speciale e trovare tutte le informazioni aggiornate sui brand, gli ospiti, le attività e la line-up musicale completa in continuo aggiornamento.