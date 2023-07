Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non condurrà più il programma: ecco chi ci sarà al suo posto

Dopo i diversi rumors circolati nei giorni scorsi, è ufficiale: Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Ad annunciarlo è stato Mediaset attraverso un comunicato stampa. Ma chi ci sarà al suo posto? A rivelarlo in esclusiva è stato Davide Maggio.

CHI CONDURRÀ AL POSTO DELLA D’URSO? – Dopo ben quindici edizioni consecutive, Barbara D’Urso non sarà più al timone della conduzione di Pomeriggio Cinque. Ad annunciarlo è stato Mediaset, attraverso un comunicato stampa, spiegando che la donna condurrà fino al 31 dicembre 2023:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Ma chi prenderà il posto della D’Urso? Sebbene non sia nulla di ufficiale, secondo quanto rivelato da Davide Maggio sul suo portale, sarà Myrta Merlino. Nello specifico, sul suo sito si legge:

“Barbara D’urso non condurrà più Pomeriggio 5. In mattinata vi abbiamo annunciato che Mediaset avrebbe lanciato un comunicato stampa bomba per annunciare la clamorosa notizia. Ma manca un tassello importante. Chi prenderà il posto della conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5. Chiamatela fatalità, Myrta Merlino era proprio accanto alla D’urso nel Duomo di Milano durante la celebrazione dei funerali di Silvio Berlusconi. L’annuncio alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 in programma a Cologno Monzese martedì prossimo, 4 luglio”.