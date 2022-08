Raggiunto l’accordo per Petagna

Dopo una lunga trattativa sembra essere arrivato il momento della firma del contratto. Il Napoli ha raggiunto l’accordo economico per la cessione di Andrea Petagna al Monza. L’attaccante triestino era pronto alla cessione dopo l’ultima stagione in ombra in azzurro. Ora manca soltanto l’ufficialità che probabilmente arriverà nel momento in cui Simeone firmerà con la società partenopea.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è ritagliata uno spazio sulle ultime trattative del Napoli. Ecco un estratto che riguarda Petagna: “Il Napoli ha raggiunto l’accordo per la cessione di Petagna al Monza per una cifra complessiva di circa 14 milioni di euro con questa formula: 2.5 milioni di euro per il prestito oneroso più 10 per l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Monza e 1.5 milione di bonus.”

Il quotidiano ha poi continuato così: “Petagna ieri si è allenato al centro sportivo di Castel Volturno, attende solo il via libera dal Napoli per trasferirsi al Monza con cui sottoscriverà un contratto quadriennale a 2.5 milioni a stagione.” E così un altro tassello del Napoli va via e la rivoluzione continua a prendere forma.

Petagna negli ultimi due anni al Napoli ha giocato 50 partite mettendo a segno 7 reti. E’ stato il vice Osimhen ma non ha dimostrato tutto il suo potenziale. Per questa motivazione la società è pronta a lasciarlo partire. Ora l’attaccante ventisettenne è pronto a vivere una nuova esperienza in una squadra neopromossa che potrebbe avere un grande futuro.

Ad una settimana dall’inizio del campionato il Napoli continua a cambiare, questa situazione probabilmente non gioverà alla squadra allenata da mister Luciano Spalletti. Ci sono ancora diversi nodi da scegliere; a partire dalla porta, passando per il centrocampo e concludendo con l’attacco. Il reparto avanzato con la vendita di Petagna ora aspetta di abbracciare il “Cholito” Simeone.