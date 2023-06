Rinnovo Osimhen, le condizioni per restare a Napoli e firmare il nuovo contratto

In casa Napoli il futuro di Victor Osimhen è senza dubbio la principale preoccupazione. L’attaccante azzurro ha infatti il contratto in scadenza tra due anni e sarà fondamentale procedere con il rinnovo per evitare brutte sorprese ed un possibile addio a costo zero.

Di Osimhen ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport, il quale ha evidenziato la condizione posta dal giocatore per continuare ad essere un attaccante della SSC Napoli: “Il Napoli non vuole venderlo e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2025, lo ha detto De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile (testuale).“

“Osi è disposto ad ascoltare la proposta del suo presidente ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo, i termini che rendono irrinunciabile un’offerta e quelli del nuovo contratto che, stando alle sue lecite riflessioni, dovrà essere proporzionato alla valutazione e alle leggi del mercato. I contatti tra De Laurentiis e il manager Roberto Calenda sono continui: inevitabile, del resto“.

Proprio venerdì c’è stato il primo incontro, sereno, con il procuratore del calciatore, il quale vuole capire le intenzioni reali della società per il futuro. Il calciatore ha infatti attirato le attenzioni del PSG pronto ad offrirgli uno stipendio superiore ai 12 milioni di euro a stagione.