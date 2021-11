Roma, Borja Majoral verso la Fiorentina: la situazione

In quel di Firenze vi è un calciatore già destinato a lasciare la Fiorentina a fine anno, se non già s gennaio. Sì tratta ovviamente di Dusan Vlahovic, che ha da tempo fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto.

E così nelle ultime ore, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, la dirigenza della viola di sta iniziando a guardare intorno. Il primo nome sulla mostra degli obiettivi risponde al nome di Borja Majoral.

L’attaccante spagnolo della Roma quest’anno non sta trovando affatto spazio sotto la guida tecnica di José Mourinho, ed il suo destino sembra così ormai scritto. L’ex Real Madrid infatti non viene minimamente considerato dal tecnico portoghese, e la sua volontà è quella di andare a trovare continuità altrove.

La Fiorentina sarebbe così felicissima di accoglierlo in rosa, proprio per sostituire il partente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è conteso da parecchi club. Dalla Serie A vi è su tutti l’interesse della Juventus. Oltralpe invece in pole position rimane l’Atletico Madrid.

Difficile comunque che Vlahovic e la Fiorentina possano separarsi già a gennaio, anche se l’ipotesi non è da escludere. In parallelo l’acquisto di Borja Majoral dipende molto dalla cessione dell’attaccante serbo, anche se le due trattative potrebbero avvenire in tempi diversi.