Roma, gli obiettivi per il mercato di gennaio

I giallorossi starebbero monitorando vari profili per il mercato di gennaio, con Pinto e Mourinho che vogliono costruire una grande Roma

L’obiettivo principale della Roma per il mercato di gennaio sarà quello di aquistare almeno un difensore centrale. Tanti i nomi, ma pochi quelli concreti per i giallorossi. Tra quelli che spiccano maggiormente c’è Evan Ndicka che però è conteso anche da Juventus e Milan.

Il talento francese è in scadenza di contratto e sarà difficile strapparlo alla forte concorrenza. Difficile come Yerry Mina, difensore dell’Everton che però sarebbe voglioso di cambiare aria. Da Liverpool filtra pessimismo, anche se il suo contratto è in scadenza.

La Roma ci proverà

Mina potrebbe muoversi già da gennaio, anche se pian piano i rapporti con l’Everton sembrerebbe si stiano incrinando. Il giocatore colombiano non sta vivendo un’ottima avventura in Inghilterra, tanto che in questa stagione ha giocato solo una partita.

Pochi minuti in campionato, figli anche di una situazione ambientale peggiorata dall’infortunio alla caviglia che, ad oggi, gli ha fatto saltare ben 11 partite. Il calciatore potrebbe arrivare in Italia dopo tanti anni, dopo che si è visto addirittura in ottica Milan, Inter e Sampdoria.

Per lui ora sembra arrivato il momento di un trasferimento in Serie A, che se arrivasse potrebbe ravvivare la sua carriera. Il passaggio dal Barcellona alla Premier non si può dire fortunatissimo per lui, tanto che è finito fuori anche dal giro della nazionale maggiore. Un tracollo a cui vuole mettere la parola fine, per dimostrare una volta per tutte di essere un difensore degno di nota.