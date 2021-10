Roma, i malumori di Mourinho e il rimpianto Anguissa: il retroscena

Giovedì sera in terra norvegese per la Roma si è consumata una sconfitta quasi epocale, con il Bodo Glimt che si è importo sulla compagine giallorossa per ben 6-1. Un risultato disastroso, che è culminato nello sfogo di José Mourinho in conferenza stampa.

Il tecnico portoghese, visibilmente e comprensibilmente arrabbiato, dopo essersi preso la colpa della disfatta ha poi sparato a zero sulle riserve mandate in campo, definendole non all’altezza dei titolari della Roma.

Delle parole durissime che hanno riportato alla luce i malumori di Mourinho nei confronti di un calciomercato che non è stato, secondo il tecnico, all’altezza della situazione. Tra i vari rimpianti di mercato, come riportato nelle ultime ore da Il Mattino, vi sarebbe anche Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunense del Napoli era tra le richieste di José Mourinho. Il costo del cartellino del giocatore e l’eventuale operazione per portarlo a Roma rispettavano ampiamente il budget economico della società. L’acquisto è però poi sfumato poiché nessun’operazione in uscita a centrocampo è andata a buon fine.

E così il caso vuole che proprio questo weekend José Mourinho dovrà sfidare il suo rimpianto di mercato. Il match è di grande importanza per entrambe le squadre. Da una parte la Roma vuole riscattarsi dopo la bruttissima figura in Conference League. Dall’altra parte il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare a navigare a punteggio pieno in campionato.