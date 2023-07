Rudi Garcia ha occhio per i giovani

Il Napoli ha ufficializzato negli ultimi giorni il prestito di Alessandro Spavone alla Pro Vercelli, in Serie C. Il giovane trequartista aveva entusiasmato con le sue giocate il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia. L’allenatore francese ha grandi occhi per i giovani talenti e negli anni, nelle sue diverse esperienze, ha provato sempre ad inserirli in prima squadra.

Nel ritiro di Dimaro il tecnico francese ha adocchiato vari giovani talenti che possono crescere nella rosa della prima squadra del Napoli quest’anno. L’ex allenatore del Marsiglia, come riporta la redazione sportiva di Tele A nel corso della trasmissione Fuorigioco, avrebbe preso una decisione quasi definitiva su due giovani, ovvero Coli Saco e Obaretin. I due baby atleti, a differenza degli altri, hanno colpito favorevolmente l’ex Roma. “Li voglio con me”, le parole di Garcia ai suoi collaboratori più stretti.

I due saranno sicuramente presenti a Castel di Sangro ma occhio che potrebbero restare in azzurro per l’intera stagione. Secondo il tecnico francese i giocatori in questione potrebbero essere due innesti importanti nella rosa e che questa esperienza in prima squadra potrebbe formarli molto.

Ció ovviamente non esclude che il mercato possa portare nuovi calciatori in azzurro. Difatti la dirigenza partenopea sembra essere molto attiva per acquistare il prima possibile un difensore centrale e una mezz’ala, ruoli che ricoprono Obaretin e Saco. La decisione sulla loro permanenza non è definitiva ma l’ex allenatore della Roma è pronto a tenerli in rosa.

Obaretin è un centrale difensivo roccioso classe 2003 mentre Coli Saco è un classico centrocampista centrale. Il franco-maliano ricorda molto nelle movenze Franck Anguissa e difatti potrebbe diventare il suo sostituto, visto che Ndombelè non è stato riscattato. Più complicato restare per Nosa Obaretin invece, visto che gli azzurri cercano sul mercato un difensore centrale importante per sostituire Kim Min-Jae.