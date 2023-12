Samardzic, salta l’ipotesi Juventus. Il Napoli è vicino

L’interesse del Napoli per Lazar Samardzic è ormai chiaro. Il centrocampista dell’Udinese, infatti, è nel mirino dei partenopei da diversi mesi ma l’affare non si è mai concluso. Questa volta però le cose potrebbero andare diversamente.

Se nelle ultime settimane il suo nome è stato vicinissimo alla Juventus, secondo le più recenti notizie sembra che Cristiano Giuntoli abbia altri obiettivi. I bianconeri, infatti, sono in corsa per Ferguson e potrebbero portarlo a Torino a partire dalla prossima estate.

Di conseguenza l’affare Samardzic diventa sempre più appetibile per il Napoli che con i soldi incassati dalla recente cessione di Elmas (23 milioni di euro + bonus) potrebbe tentare l’affondo. La conferma arriva dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il centrocampista serbo, quindi, rappresenta un valido obiettivo per la società azzurra che sembra aver già fatto una prima offerta da 20 milioni di euro + 5 milioni di bonus.

Le trattative andranno avanti per le prossime settimane ma l’idea per il Napoli è quella di chiudere l’affare al più presto per evitare che le concorrenti possano piombare su di lui e portarlo via.