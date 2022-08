Sky – Si riapre l’affare Spezia Meret? Dragowski pronto a tornare in Toscana

Si riapre l’affare Spezia – Alex Meret, proprio quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Sembrava fatta, infatti, tra Dragowski della Fiorentina e Lo Spezia e invece a quanto pare un imprevisto potrebbe riportare il portiere in Toscana. A riferire la vicenda è Sky Sport.

Dragowski torna alla Fiorentina

Sembrava fatta tra Fiorentina e Spezia per il portiere ma a quanto pare non è così. Il club viola dovrebbe corrispondere al polacco una mensilità, alla quale non vuole affatto rinunciare. Questo potrebbe indispettirlo e costringerlo per l’appunto a tornare alla Fiorentina e far saltare tutti gli accordi con Lo Spezia.

Se questo dovesse accadere, il club potrebbe riaprire le trattative con il Napoli per Alex Meret. Intorno a mezzanotte ci sono stati dei contatti tra gli agenti e i vertici dei club per cercare di trovare un compromesso e chiarire la situazione. Tuttavia, al momento questi contatti non sono serviti a molto. Per questo motivo, lo stesso Dragowski ha deciso di fare ritorno a Firenze.