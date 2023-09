Solbakken, No secco al Napoli per la Roma. Ora è stato ceduto

Nella scorsa sessione di mercato è stato vivo l’interesse di diverse quadre italiane per il norvegese Ola Solbakken. L’attaccante classe ’98, infatti, si è rivelato una grande sorpresa dopo essersi fatto notare durante le partite giocate in Conference League.

Il norvegese aveva un contratto con il Bodo Glimt con scadenza fissata allo scorso dicembre e le squadre italiane avevano già puntato gli occhi su di lui. Si è trattato di un’operazione a costo 0, considerata la scadenza del contratto, che si è rivelata molto allettante per le squadre di Serie A.

A gennaio 2023 arriva la decisione sul suo futuro: il trasferimento alla Roma. Solbakken, infatti, declina l’offerta del Napoli per accettare quella dei giallorossi. Nonostante ciò, l’attaccante anche per quest’anno non giocherà in Serie A. La Roma di Mourinho, infatti, lo ha ceduto a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento a titolo definitivo.

Non è bastato, quindi, il trasferimento in giallorosso e la firma di un contratto valido fino al 2027 per accaparrarsi un posto in Serie A perché il tecnico portoghese ha deciso di non puntare su di lui. Non è da escludere comunque il suo ritorno perché se dovesse far bene in Grecia anche la Roma potrebbe rivalutarlo per le prossime stagioni.