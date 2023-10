Sophie Codegoni, confessioni da Bianca Berlinguer: “La chirurgia estetica mi ha distrutta”

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuta ai microfoni di È sempre Cartabianca, trasmissione di Rete Quattro condotta da Bianca Berlinguer. L’influencer nel corso di queste settimane è stata spesso al centro del gossip per la sua crisi con Alessandro Basciano e per aver partorito la sua prima bambina, la piccola Celine Blue.

Il rapporto con la chirurgia estetica

Il talk ha dato spazio ad alcune donne che hanno utilizzato la chirurgia estetica per rimediare a qualche difetto fisico. In questo caso è intervenuta la Codegoni, la quale ha spiegato di essersi invece rovinata: “Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria.

Le labbra le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle (le punture, ndr.) ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori“. Successivamente ha parlato del desiderio di rifarsi il seno, ma anche in questo caso ha capito di aver sbagliato:

“Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste. Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”.

Relazione finita con Alessandro Basciano?

Nel frattempo, le voci di gossip sulla relazione tra Sophie e Alessandro Basciano continuano a circolare. Recentemente, l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha dichiarato che la relazione “si è conclusa”. Effettivamente, tutto sembra indicare che la loro storia d’amore sia giunta al termine. Da diverse settimane, infatti, il DJ e la neo-mamma non si mostrano più insieme e conducono vite quotidiane separate. Su piattaforme social, numerosi fan sostengono che l’amore tra loro si sia affievolito. Né Basciano né Sophie hanno commentato queste voci. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rimosso l’anello che le era stato regalato da Alessandro quando le aveva chiesto di sposarlo.

L’unico segnale positivo è rappresentato da un cuoricino che il DJ ha messo sotto un post recente di Codegoni. Tuttavia, va notato che nello scatto era presente anche la loro figlia, Celine Blue, il che suggerisce che la tenerezza di Basciano potrebbe essere rivolta alla loro amata figlia e non alla sua compagna, probabilmente già ex.