Stefano De Martino, storia seria con Martina?

Le vicende private di Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a essere al centro dell’attenzione. Come è noto, la coppia ha nuovamente interrotto la loro relazione la scorsa estate. Mentre la showgirl argentina sta attraversando un periodo molto turbolento, sia dal punto di vista professionale sia personale (alcuni utenti sui social media hanno evidenziato la sua preoccupante magrezza), sembra che il conduttore di Rai 2 stia vivendo giorni più sereni.

De Martino di nuovo innamorato?

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, attualmente al timone del popolare Stasera tutto è possibile su Rai 2, sembra aver trovato una nuova fiamma nelle ultime settimane. Si tratta di Martina Trivelli, una giovane donna castana estranea al mondo dello spettacolo di cui gli esperti di cronaca rosa parlano con insistenza.

Su Instagram, De Martino è stato fotografato al ristorante di Claudio Antonioli, dove ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in compagnia di amici. Accanto a lui, sembra esserci proprio Martina. In una storia su Instagram, alcuni amici del ballerino e presentatore napoletano hanno disegnato un cuore accanto ai due presunti innamorati, rafforzando così i sospetti dei ben informati.

È questo un indizio incontestabile o un semplice scherzo per alimentare, in modo ironico, le voci? Comunque sia, non è la prima volta che De Martino e la sua misteriosa amica (una 26enne originaria di Pescara ma residente a Milano) sono stati avvistati insieme. In un caso, l’ex di Belen è stato addirittura fotografato sotto casa della giovane e la presenza dei paparazzi sembra averlo spinto a una fuga precipitosa.

Sicuramente, però, Belen non sta prendendo bene questa rottura e i follower sui social si sono accorti di questo disagio.