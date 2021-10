Squid Game, la serie del momento di Netflix, avrà una seconda stagione?

Squid Game è la serie televisiva sudcoreana, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, che in poco tempo si è affermata come una delle serie di maggior successo della piattaforma Netflix.

La serie, composta da nove episodi, è stata rilasciata su Netflix il 17 settembre 2021. Nel cast principale vi sono gli attori Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Park Hae-soo e Wi Ha-joon.

Squid Game segue le vicende di 456 persone con gravi problemi finanziari che vengono adescate per partecipare a un gioco mortale. Questo gioco di sopravvivenza è costituito da più turni di giochi d’infanzia in versione mortale. In palio vi sono 45600000000 ₩, ovvero circa 33 milioni di euro.

Senza rivelare troppo sullo show, si può affermare che i colpi di scena non mancano e anche le allusioni sulla situazione politica-sociale della Corea del Sud.

Dato il successo immediato dello show e il continuo parlarne su qualsiasi piattaforma social, la domanda su una possibile seconda stagione non poteva non verificarsi.

Per questo motivo, Bela Bajaria, capo della programmazione televisiva globale di Netflix, ha rivelato a Vulture se vi siano già piani per una seconda stagione di Squid Game:

“Non pensavamo che si trasformasse in un trionfo così grande a livello globale. Sapevamo che sarebbe stato un successo in Corea del Sud ma non ci aspettavamo tutto questo clamore. Non abbiamo ancora deciso nulla in merito a una seconda stagione. Tutto dipende dagli impegni di Hwang Dong-hyuk e dalla sua volontà di continuare la storia. Al momento Dong-hyuk sta lavorando a un film e ha altri progetti. Stiamo cercando di trovare il modo adatto per renderlo possibile”.

I fan della serie quindi non hanno ottenuto una risposta definitiva ma tutto indica che vi siano delle trattative in corso per il futuro della serie.

Trailer di Squid Game: