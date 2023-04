SSC Napoli: criticata in Italia, esaltata all’estero. Il paradosso della squadra di Luciano Spalletti

A prescindere dalle ultime partite poco brillanti, il Napoli è stato senza dubbio una delle migliori squadre in Europa per il tipo di calcio espresso. Nonostante ciò e uno Scudetto ormai in tasca, in Italia si continua a criticare la squadra azzurra, mentre nel resto d’Europa si esalta la rosa del tecnico Luciano Spalletti.

Due grandi protagonisti del mondo del calcio ed ora opinionisti SKY, Gary Neville e Jamie Carragher, hanno esaltato la stagione del Napoli, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il calcio italiano è stato sempre ai vertici del calcio europeo. In passato la Serie A è stata a livelli incredibili, mentre ora la Premier League sta facendo quello che era la Serie A in passato. Sarebbe bellissimo se il Napoli vincesse la Champions League. Ora il Napoli si sta meritando di fare un passo in più e di entrare tra i grandi club d’Europa“, ha dichiarato l’ex giocatore del Manchester United.

Carragher ha poi ribattuto: “Credo sia in questo momento la squadra che esprime il miglior calcio d’Europa, la migliore d’Europa anche se non ha ancora l’esperienza giusta in Champions League“.