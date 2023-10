Stadio Diego Armando Maradona, file interminabili e traffico in tilt a Fuorigrotta

In questi minuti, a Napoli, c’è tanta attesa in vista della partita degli azzurri contro il Real Madrid valevole per la UEFA Champions League. Dalle ore 18, infatti, sono stati aperti i tornelli dello stadio Maradona per consentire l’accesso al pubblico pagante.

Dopo circa mezz’ora, si sono registrate file interminabili fuori dallo stadio, soprattutto per accedere alle curve. In tutta la zona vi è traffico intenso e si stanno registrando diversi problemi alla circolazione a Fuorigrotta, la quale è completamente in tilt.

Ieri, la SSC Napoli aveva diffuso il seguente comunicato: “In occasione della gara di Uefa Champions League contro il Real Madrid, in programma domani alle ore 21:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso”.

“I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico”.

La partita inizierà alle ore 21 e per il Napoli si tratta di una gara importante. Per cercare di qualificarsi agli Ottavi di UEFA Champions League sarà necessario raccogliere punti anche contro i galacticos.