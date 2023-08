Temptation Island, al capolinea la storia di un’ex protagonista e il suo compagno? Le ultime segnalazioni

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata la storia d’amore tra Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, e Mattia Monaci. Stando alle ultime indiscrezioni emerse sui social, la relazione tra i due sarebbe giunta al capolinea. Cosa sta accadendo?

STORIA AL CAPOLINEA – La Zorzetto è nota al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione al noto docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La ragazza ha preso parte alla quinta edizione della trasmissione, decidendo di intraprendere il suo viaggio nei sentimenti insieme a Michael De Giorgio, all’epoca il suo fidanzato.

Una volta giunto il falò di confronto, Lara e Michael hanno deciso di lasciare il programma da single. Chiuso il capitolo con De Giorgio, l’influencer ha ritrovato l’amore al fianco di Mattia nel 2019. I due sono diventati genitori per ben due volte, nel 2020 di Leonardo e nel 2022 della piccola Anastasia Priscilla.

Negli ultimi tempi, però, ai followers dei due non sono sfuggiti alcuni dettagli che hanno fatto pensare che sia successo qualcosa. A lanciare lo scoop è stato Veryinutilpeople, dove è stata resa una segnalazione di una fan che ha notato che sulla bio di Instagram di Monaci sarebbe scomparsa l’icona dell’anello e il tag di Lara.

Successivamente a parlare è stata anche Deianira Marzano, anche lei sommersa di segnalazione da parte di diversi utenti. L’esperta di gossip ha prima pubblicato il messaggio di una fan che le ha fatto notare alcuni dettagli:

“Lara Zorzetto e il suo ragazzo Mattia Monaci si sonno lasciati? Lei non posta più, nemmeno nelle storie. Cancella i commenti di chi le chiede del suo ragazzo ecc. E non è più a Milano. Oltretutto lui sul suo profilo aveva tolto dalla descrizione il nome di lei con l’anello. Sarà da maggio che lui non appare più”.

Successivamente un’altra follower le ha scritto: “Buongiorno Deia. Confermo anche io. Ho dei messaggi che le ho scritto verso giugno in cui le chiedevo come andassero le cose fra lei e Mattia. Lei mi ha risposto con un semplice “bene” con un cuore. Poi quando le ho scritto altri messaggi no ha più risposto. Credo anche io che sia successa qualcosa. Lei è sempre più spesso a Pordenone dai suoi genitori con i due figli. Lui era sempre presente nelle sue storie, ma saranno due mesi che non si vede più. Nella descrizione lei ha tolto il nome di lui”.