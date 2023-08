Francesco Chiofalo, su Temptation Island e l’ex Selvaggia Roma: “È stato stato l’errore più grande della mia vita”

Dopo la conclusione dell’ultima edizione di Temptation Island, a tornare a parlare del docu-reality e della sua avventura è stato Francesco Chiofalo. Diversi anni fa, infatti, il ragazzo ha preso parte al programma insieme a Selvaggia Roma, l’allora fidanzata. A distanza di anni da quando ha partecipato alla trasmissione, Francesco ha ritrovato l’amore al fianco di Drusilla Gucci.

Recentemente l’influencer romano è stato intervistato dal settimanale Mio, in cui ha ripercorso la sua avventura all’interno del docu-reality, ma anche la sua storia con Selvaggia e la sua attuale relazione con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

“È stato stato l’errore più grande della mia vita” – Nel corso dell’intervista, Chiofalo ha parlato della tanto chiacchierata somiglianza con Daniele De Bosis, concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island. Riguardo a ciò, l’ex Pupo non solo ha parlato del De Bosis, ma anche della sua ex Selvaggia:

“Ho pensato anche io che mi somigliasse, sia a livello estetico e morale, ma anche emozionale. L’unica cosa che non somiglia affatto alla mia esperienza nel reality è… la sua fidanzata Vittoria! È stato come vedere me stesso, ma con un’altra donna. Vittoria è stata l’opposto di Selvaggia Roma, la mia ex con la quale partecipai al reality. Selvaggia faceva un casino anche se non vedeva nulla, lei invece è stata totalmente il suo opposto e mi sono chiesto come facesse. Mi è sembrava disinteressata. Daniele mi ha bloccato sui social, in un primo momento ho pensato che mi avesse bloccato perché magari mi aveva mandato in tempi non sospetti qualche messaggio che non voleva che leggessi, magari come hater. In realtà, poi ci siamo sentiti. Mi ha sbloccato e mi ha spiegato che aveva avuto un piccolo diverbio con un mio collaboratore, ma tra noi non ci sono rancori, ci siamo parlati e chiariti”.

Nel parlare della sua esperienza nel docu-reality di Maria De Filippi, Francesco non ha potuto fare a meno di lanciare l’ennesima stoccata alla Roma:

“Ricordo che è stato un gioco bellissimo. Come dicevo poc’anzi, questo reality ti porta a scoprire di non conoscere affatto la persona che hai accanto. È bello, perché hai l’occasione di vedere come si comporta con gli altri quando tu non ci sei, e ti rendi conto che spesso e volentieri il suo comportamento è diverso da come te lo saresti aspettato. Mi ha fatto bene perché, duole dirlo, ma mi ha permesso di capire che Selvaggia era come un flagello, non era una cosa positiva per la mia vita. A livello personale credo che sia stato l’errore più grande della mia vita: ho perso sette anni con lei. Temptation Island mi ha dato modo di liberarmi di una persona che non faceva bene alla mia vita. Non ho un buon ricordo di lei. Mi ha fatto stare male, ha tirato fuori il peggio di me”.

Nel parlare della sua ex fidanzata, con cui è stato per ben sette anni insieme, ha parlato dei loro attuali rapporti. Stando alle parole di Francesco, i due non hanno avuto più contatti nonostante entrambi stiano a Roma e abbiano diversi amici in comune. E sono stati proprio questi amici in comune, da quanto rivelato da Chiofalo, a raccontare al ragazzo che Selvaggia parla spesso male di lui:

“Non capisco il perché e, se fossi il suo compagno, questa cosa mi preoccuperebbe. Perché tirare fuori cose accadute dieci anni fa? Se anche ci fosse stato un tradimento, ormai è passato talmente tanto tempo che non ha più senso discuterne”.

Sulla sua Drusilla e sulla possibilità di partecipare a Temptation Island con lei, Francesco ha rivelato: “È gelosa, ma non avrei paura delle sue reazioni, quanto piuttosto delle mie. Sarei curioso di vederla approcciarsi ai tentatori. Drusilla nella vita è molto fredda, quasi glaciale: non dà confidenza e mi sembra impossibile che sia davvero così. Perciò se scoprissi una Drusilla diversa in mia assenza mi farebbe molto male”.