Tra pubalgia e malcontento: Vlahovic può partire?

Dusan Vlahovic è al momento fuori dai campi di calcio per troppo tempo. Anche con la Serbia il giocatore non gioca e c’è chi lo vede lontano da Torino

Continua a tenere banco il caso Vlahovic, con il giocatore che continua ad essere protagonista di un periodo non propriamente allegro in campo. Il calciatore, infatti, è reduce da una pubalgia che ne sta condizionando l’andamento in campo e il suo utilizzo.

Il calciatore sembra essere attualmente scontento e la situazione societaria della Juventus, con il consiglio di amministrazione dimesso, non rende tutto più facile. Il giocatore potrebbe trasferirsi a fine stagione, con i bianconeri che potrebbero perdere una pedina importantissima lì davanti.

Discorsi in corso

Il giocatore, intanto, sarebbe stato contattato da diversi club per un’eventuale trasferimento. Infatti, varie squadre starebbero intraprendendo alcuni discorsi con il suo agente, Darko Ristic, per provarlo a strappare ai bianconeri. I tanti club sarebbero intenzionati ad acquistarlo già dalla prossima estate, con la Juventus che dovrà capire cosa fare.

Le dimissioni del consiglio di amministrazione bianconero rendono imprevedibili le mosse della squadra, allo stato attuale delle cose, con il giocatore che ora potrebbe anche decidere di partire. La Juventus sembra intenzionata ad un rinnovo totale, intanto, specialmente perché alcune delle cose quasi sicure sono gli addii di Cuadrado e Alex Sandro. Entrambi sembrano in procinto di abbandonare, anche se mai dare per scontato possa accadere sul serio. Tutti e due vogliono mettersi in gioco nuovamente, con la Juventus non disposta ad assecondare i loro stipendi troppo elevati per quel che offrono.