Uomini e Donne, Andrea Nicole parla della rottura con Ciprian Aftim: “Ho avuto un crollo forte, non ho mai cercato la visibilità”

Andrea Nicole Conte ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it e si è raccontata a 360 gradi. Tra le domande, ovviamente, anche il suo percorso a Uomini e Donne e la sua storia d’amore con Ciprian Aftim, finita da qualche mese. Ecco cosa ha rivelato l’ex tronista.

Lo stato d’animo di Andrea Nicole

Non è un momento semplice per l’ex tronista, la quale ha annunciato la fine della sua storia d’amore ormai già qualche settimana fa. La giovane ha spiegato che tutto quello che ha vissuto era reale, non ha mai cercato visibilità, voleva solo trovare un compagno di vita: “Non c’è mai stato nulla di costruito. Siamo stati una delle storie meno social nella storia del programma, per mia volontà. Non cercavo visibilità, il mio intento era davvero quello di trovare una persona”.

Sulla rottura, l’ex tronista non ha voluto rivelare tutti i particolari per tutelare la sua privacy e quella dell’ormai ex fidanzato: “Succedono tante cose, alcune non le dirò mai… motivo per cui dopo un anno ci troviamo a parlare da sole. Il punto limite arriva qualche settimana fa. Mi ha imposto uno stop definitivo, non c’erano più i presupposti per continuare“.

Durante la crisi, la giovane non ha voluto parlarne sin da subito “per tutelare entrambi e per provare a salvare la situazione. Quando si annuncia pubblicamente una crisi, subentrano fattori esterni che peggiorano la situazione. Ho preferito tenerla per me finché non si fosse risolta, in un modo o nell’altro”.

Andrea Nicole ha svelato di aver sofferto molto, per questo ha deciso di tornare a Milano dalla sua famiglia: “Non è l’esposizione mediatica a renderla così dolorosa, ma quello che io ho investito. Per me è stata una relazione totalizzante, non mi sono data limiti, l’ho vissuta come non ho mai fatto in passato. Quando ho deciso di stare con Ciprian ho preso la mia vita e l’ho messa in stand by. Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia. Le mie radici sono la mia famiglia, sono tornata a Milano proprio per ritrovare la mia stabilità. Questo è un periodo di ripresa psicofisica. Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli“.

Sul GFVip di quest’anno: “Io ed Elenoire siamo diverse”

Cambiando argomento, la giovane si è soffermata sul percorso di Elenoire Ferruzzi: “Pur avendo affrontato lo stesso percorso di transizione, siamo persone diverse. La sua è una rappresentazione, sicuramente non la più vicina a me. Ma solo uno stupido penserebbe che tutte le persone transessuali sono Eleonoire, o sono Andrea Nicole. Come non tutte le donne biologiche sono uguali. Sono le intenzioni a fare il risultato.

Il suo personaggio è un’arma a doppio taglio. È molto simpatica, ma spesso non mostra altro rispetto al lato più estroso di sé, quindi chi la guarda è legittimato a credere che altro non ci sia. Sicuramente non sarà così. Credo che lei abbia paura di se stessa. Penso che anche la scelta di modificare così il suo corpo sia una forma di difesa personale“.