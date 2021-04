Uomini e Donne, Luisa e Salvio si sposano: la proposta in studio

Nella puntata di ieri, a Uomini e Donne, hanno fatto il loro ingresso in studio Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. I due si sono conosciuti in studio nel 2019 e ad oggi sono molto innamorati. Infatti, nel corso della puntata, Salvio ha fatto una romantica sorpresa alla sua Luisa.

PROPOSTA DI MATRIMONIO – I due si sono seduti al centro dello studio, hanno chiacchierato un po’ con Maria De Filippi e hanno ricordato i tempi felici nel dating show. Lui ha trascorso poco tempo nella trasmissione, Luisa invece ci ha passato circa un anno ed è stata molto apprezzata dal pubblico. Ora i due convivono e si amano ogni giorno di più.

Luisa e Salvio hanno spiegato che tra loro procede tutto a gonfie vele e hanno fatto molte dichiarazioni romantiche. Lei ha svelato che avere un uomo che ama e rispetta è davvero una grande fortuna. Gianni Sperti, infatti, ha concordato con queste parole e ha aggiunto di essere molto contento per loro.

In studio, fanno entrare una scatola che viene aperta da Luisa. La donna mostra a tutti il regalo del fidanzato: la scritta ‘I love you’ composta da rose rosse. Salvio inizia il suo discorso, ricordando la promessa fatta al padre morto di recente. La donna, infatti, è molto provata da queste parole e si commuove.

A questo punto, Salvio confessa di aver promesso al papà che avrebbe fatto felice Luisa ed è per questo motivo che l’uomo propone di sposarla. “Il mio posto è tra le sue braccia” dichiara Luisa, ovviamente rispondendo di sì. “Hai saputo capire chi è Luisa, cosa che non ha mai fatto nessuno. Mi hai cambiato, sono la persona più felice del mondo, ti dico sì per tutta la vita” ha spiegato la donna. Tutti in studio si sono commossi, compresa Gemma Galgani.