Uomini e Donne, Veronica Ursida e l’ex fidanzato della Trevisan: “Non ho rubato il fidanzato a nessuno”

Recentemente al centro degli attacchi sui social, Veronica Ursida, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di replicare. Intervistata a PiùDonna, l’ex Dama ha parlato degli insulti ricevuti per la sua relazione con Vito, ex fidanzato di Miriana Trevisan.

“Non ho rubato il fidanzato a nessuno” – Oramai da mesi lontana dal dating show che l’ha vista per tanto tempo tra i protagonisti del Trono Over, Veronica ha finalmente trovato l’amore. Da un paio di mesi la donna ha iniziato una love-story con Vito, per nulla estraneo al mondo della cronaca rosa. L’uomo, infatti, è stato insieme anche a Miriana Trevisan, attuale concorrente del GF Vip.

Proprio per via della passata storia d’amore con la gieffina di Vito, la Ursida è finita al centro degli attacchi sui social. Riguardo a ciò, l’ex Dama ha dichiarato:

“Non mi va di dire cosa mi hanno scritto. Mi hanno attaccata come se avessi rubato il fidanzato a lei, ma quando io l’ho conosciuto era single. Parlava di Miriana al passato. Inizialmente non sapevo neanche di chi parlasse. Sicuramente non ho rubato il fidanzato a nessuno e non sono una che si mette in mezzo alle coppie. Non l’ho mai fatto e mai lo farò. Hanno utilizzato dei termini molto forti nei miei confronti e non è stato bello, soprattutto perché io non ho fatto nulla”.

Sulla sua storia con Vito, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato come è iniziata: “Io pensavo di averlo conosciuto per caso, ma in realtà è stata una sua richiesta incontrarmi quel giorno a mia insaputa, tramite un’amica. Non è stato un colpo di fulmine. Mi ha colpito molto la sua estrema simpatia. Ci siamo trovati subito nel parlare e nell’avere confidenza. La stessa sera, dopo averlo incontrato e conosciuto nel suo ristorante, mi ha scritto sui social. Io di solito non rispondo mai, ma avendolo conosciuto di persona ho deciso di farlo. Anche se me la sono un po’ ‘tirata’ ( dice ridendo) o meglio ho preso i miei tempi e infatti gli ho risposto il giorno dopo”.