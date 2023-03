Valentina Ferragni, nuovo amore: la vacanza in Messico

Nonostante i tanti anni passati insieme, Valentina Ferragni ha dimenticato Luca Vezil e riaperto il suo cuore ad un nuovo amore. A distanza di cinque mesi dall’annuncio della rottura, la sorella di Chiara Ferragni sembrerebbe essere uscita allo scoperto con un altro ragazzo.

Vacanze focose in Messico

In questi ultimi giorni, Valentina è stata assente dai social e i fan si sono chiesti il motivo di tale assenza. Stando a quanto pubblicato da The Pipol, pare che la 30enne sia volata in Messico per godersi una vacanza in compagnia del suo nuovo ragazzo. il portale ha infatti beccato la sorella di Chiara in discoteca e in atteggiamenti molto intimi e passionali.

“Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil e a Tulum, in Messico, si gode a pieno la sua nuova storia d’amore alla luce del sole” si legge sul profilo Instagram di The Pipol. Chi è questo ragazzo misterioso?

“Lui si chiama Matteo Napoletano, è di Castelfranco Veneto, ma vive a La Miranda una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la “Biola” University. È nato nel 2001 e non è un personaggio famoso, il suo profilo Instagram conta “solo” 7.000 followers, ma quanto pare sta facendo battere è forte il cuore di Valentina” continua il portale.

“In questi giorni di vacanza i due sono stati inseparabili, presentandosi nei locali della riviera Maya mano nella mano, sempre attaccati l’uno all’altra, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati in totale complicità” conclude. Dunque, Valentina sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto a questo nuovo ragazzo più giovane di lei.