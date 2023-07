VEDDASCA: “Lettere” è il nuovo singolo

Lettere è il nuovo singolo di Veddasca, disponibile dal 7 luglio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, distribuito da Artist First.

Lettere, il singolo di Veddasca che segue la pubblicazione del brano d’esordio Ritorni di Domenica, è una polaroid che ritrae un momento felice nella vita di una coppia di innamorati. Ci troviamo in una camera da letto dove si respira leggerezza: i due ragazzi si sdraiano a letto ascoltando Rino Gaetano, hanno voglia di ballare e sognano di girare l’Italia con il vento tra i capelli senza rendersi conto che, fuori dalla finestra, c’è un intero mondo che va allo sfascio, distrutto da politiche malsane e comportamenti irresponsabili da parte di chi lo abita.

Lettere vuole essere una critica ai comportamenti della società di oggi: il sommergibile citato nel ritornello rappresenta il prodotto dell’essere umano, un macchinario di metallo che si contrappone alla bellezza e ai colori della barriera corallina, dove l’acqua sembra pura e cristallina, ma in realtà è contaminata. Alla fine del brano, mentre nella stanza suona La Cura di Battiato, ritroviamo fiducia in un domani migliore: la coppia di giovani raggiunge la consapevolezza che serve uno sforzo collettivo, ma che potrebbe non essere ancora troppo tardi per cambiare le sorti del nostro pianeta.

Roberto nasce a Varese nel 1991 e cresce sulle sponde del Lago Maggiore, in val Veddasca. Trasferitosi a Pavia per studiare, inizia a prendere le prime lezioni di canto, spinto dalla voglia di cantare in pubblico e non più nella camera del collegio davanti ad uno specchio. Gli studi in ingegneria proseguono prima in Danimarca e poi in Olanda, dove inizia a suonare nei vari caffè e pubs nei dintorni di Rotterdam, l’Aia e Delft. Nei weekend prende parte ad un corso di produzione (alla Music Production Academy di Rotterdam) mentre ascolta tantissima musica italiana, un modo inconscio per sentirsi più vicino a casa, che inizia a farsi mancare. Con le nozioni apprese ed il sogno di pubblicare un album decide di intraprendere il progetto Veddasca: per due anni si scambia idee con un producer in Italia ed insieme iniziano a creare canzoni dai due home studio. A gennaio 2023 Veddasca torna a vivere in Italia, con un album di 8 canzoni pronto per essere pubblicato.

I testi di Veddasca riflettono la vita di un ragazzo all’estero, che, tra alti e bassi, ha incontrato persone da tutto il mondo, tra viaggi e rotte transoceaniche. Foreste, deserti e ambienti marini sono alla base della necessità di parlare della natura e della necessità di proteggerla. I temi affrontati in tutte le canzoni richiamano relazioni passate/presenti/future e l’impatto dell’uomo sulla Terra.