Uomini e Donne, nuovo amore per un ex tronista: si tratta di un ex concorrente di Love Island

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, un ex volto di Uomini e Donne ha trovato l’amore al fianco di un ex concorrente di Love Island. Si tratta di Alex Migliorini e Manuel Pirelli, al centro del gossip dopo lo scoop lanciato da Deianira Marzano attraverso le sue storie di Instagram.

È SBOCCIATO UN NUOVO AMORE – Alex è noto per aver preso parte al secondo e ultimo trono gay di Uomini e Donne nel 2017. Salito al trono, il ragazzo ha poi scelto di uscire dal programma al fianco del corteggiatore Alessandro D’Amico. La loro storia, però, è naufragata dopo poco tempo.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro e quella con uomo con cui avrebbe dovuto convolare a nozze, sembra che Migliorini abbia ritrovato l’amore. A far breccia nel cuore di Alex è un altro volto noto del piccolo schermo. Si tratta di Manuel Pirelli, ex volto di Love Island, reality show in onda su Discovery+.

I due, attualmente in Grecia, non hanno mai fatto mistero di vedersi, venendo poi avvistati da diversi utenti dei social durante la loro vacanza. Dato i tanti rumors sulla nuova coppia, in molti hanno subito riempito di domande la Marzano. Conosciuta sui social per i tanti scoop lanciati nel corso degli anni, l’esperta di gossip è stata contattata proprio da Alex e Manuel che hanno confermato la loro storia d’amore.

“Manuel Pirelli, Alex Migliorini: oltre chi li segue anche chi li conosce, mi ha confermato privatamente. Bene, nuova coppia”, ha così annunciato Deianira attraverso una IG Stories, confermando i recenti rumors.