Verissimo, anticipazioni delle nuove puntate: il ritorno di Ilary Blasi in studio per altre rivelazioni

Il finesettimana è arrivato e ritorno in televisione il doppio appuntamento di Verissimo, tra i programmi più amati e attesi di Mediaset. Come emerso dalle recenti anticipazioni, nelle nuove puntate di Sabato 27 e domenica 28 gennaio saranno presenti numerosi ospiti, tra cui Ilary Blasi.

IL RITORNO IN STUDIO DI ILARY BLASI – Nel primo appuntamento del weekend, che andrà in onda alle 16:30 su Canale 5, in studio sarà presente Anthony Delon. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, l’attore rivelerà le attuali condizioni di salute ed emotive di suo padre, Alain Delon, e della battaglia che lo vede contrapporsi a sua sorella Anouchka.

A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin ci sarà anche Valeria Golino, tra pochi giorni nelle sale con il film “Te l’avevo detto”. Ospite anche George Ciupilan, ex concorrente del GF Vip, che per la prima volta parlerà in televisione della grave aggressione subita pochi giorni fa. Anche in questa nuova puntata, ci sarà spazio per un’altra attrice di Terra Amara, Sibel Taşçıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Şermin.

Sempre durante la puntata che andrà in onda sabato, al salottino di Verissimo ci sarà anche Vera Gemma, per la prima volta in studio con il figlio Maximus. Per ricordare Mino Reitano sarà ospite la moglie Patrizia Vernola con le due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.

Per la puntata di domenica, invece, ci sarà un atteso ritorno. Ilary Blasi, infatti, è pronta a tornare nel noto talk-show di Silvia Toffanin per un’intensa intervista. Inoltre, il 30 gennaio uscirà in libreria “Che stupida – la mia verità”, libro in cui torna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Da Amici la professoressa di canto Anna Pettinelli, mentre dal Grande Fratello sarà presente Rosanna Fratello per raccontare la sua avventura nel reality. Infine, sarà in studio Piera Maggio, per parlare del video di cattivo gusto apparso sui social sul presunto ritrovamento della figlia Denise