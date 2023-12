Veronica Peparini, rischio intervento: parla il suo ginecologo

La coreografa Veronica Peparini, nota per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico all’utero a causa della sua gravidanza gemellare.

La 52enne è incinta del suo compagno Andreas Muller di due gemelle e sta affrontando una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, in cui le due bambine si sviluppano all’interno di una sola placenta, ma in due sacche separate.

Le parole del ginecologo

Questa situazione richiede un monitoraggio costante per prevenire la comparsa di una malattia chiamata “trasfusione feto fetale”. Il dottor Stefano Aureli, un ginecologo esperto, ha spiegato che, se la “trasfusione feto fetale” non si risolve naturalmente, Veronica potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico non invasivo utilizzando il laser per separare la placenta e rendere i due feti indipendenti.

Attualmente, la speranza è che la gravidanza proceda senza complicazioni, ma c’è una probabilità del 50% che si risolva in modo naturale. La coppia, composta da Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Muller, è pronta ad affrontare qualsiasi sfida per garantire la salute delle gemelle e il loro benessere, ricevendo nel frattempo un grande sostegno dalla famiglia e dai cari.