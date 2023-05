Vieri: “Inter squadra più forte del campionato. Quando in forma non si può competere con loro”

L’ex calciatore dell’Inter, Christian Vieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitch, durante la Bobo TV, in cui ha parlato del campionato di Serie A. Tra i vari temi, ha parlato anche dei nerazzurri, ritenendoli la squadra migliore in Italia: “L’Inter, se gioca così, è troppo forte. Non si può competere con loro, sono la squadra più forte del campionato. Ora sanno che se non vincono non vanno in Champions League“.

“Bisogna dire anche che la Lazio sta facendo un campionato della madonna. I nerazzurri, però, ora sanno che non possono perdere altri punti”. Per Vieri, quindi, quando in forma, l’Inter non ha rivali in Serie A e sarebbe anche superiore al Napoli che sta vincendo il campionato.