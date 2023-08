Zielinski, la Lazio farà un tentativo nonostante costi e volontà del giocatore del Napoli

Il mercato del Napoli prosegue a gonfie vele, la lista è lunga e Aurelio De Laurentiis è pronto a piazzare i primi colpi. Anche il mercato in uscita sembrerebbe solido: la vittoria dello scudetto e la scalata in Champions hanno puntato i riflettori sui protagonisti di questa memorabile stagione. Piotr Zielinski è uno degli intoccabili per costi e volontà del giocatore, ma non si esclude un trasferimento.

La Lazio ci prova comunque

Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Lazio farà comunque un tentativo per il polacco nonostante costi e volontà del giocatore. Il centrocampista, infatti, sta discutendo con il club azzurro il suo rinnovo e c’è grande ottimismo.

Inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport, questo assalto a Zielinski sarebbe un’idea di Sarri: “Il tecnico ha chiesto al presidente di fare un nuovo tentativo per Zielinski, da sempre il suo preferito per il dopo-Milinkovic. Il tentativo sarà fatto, anche se i margini di manovra sembrano davvero ridotti (20 milioni l’offerta, 30 la richiesta)”.

Il Napoli, però, non lo lascerà andare facilmente. Ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore Arturo Di Napoli ha detto la sua sulla situazione del polacco: “Zielinski credo che serva di più negli schemi di Garcia. Me lo terrei stretto, è un ragazzo duttile che fa grandi cose e la differenza”.