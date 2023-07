Zielinski, la Lazio tenta il colpo: i dettagli

La Lazio ha deciso di accelerare per Zielinski: di seguito cifre e dettagli per portare il polacco lontano da Napoli

Buone notizie per Zielinski, la Lazio ha deciso di accelerare per portarlo a Roma. Il centrocampista del Napoli, infatti, è uno degli obiettivi principali di Maurizio Sarri per sostituire Milinkovic-Savic, andato all’Al-Hilal in Arabia Saudita. I dettagli dell’offerta.

Cifre e dettagli

Secondo quanto riporta il sito Lalaziosiamonoi, la Lazio avrebbe inviato un’offerta ufficiale al Napoli: 20 milioni di euro per il cartellino di Piotr. De Laurentiis valuta il polacco almeno 25 milioni e non è nemmeno escluso un rinnovo del contratto da parte del club azzurro.

La distanza non è ampia, un accordo si può trovare ma occhio allo stesso Al-Hilal che ha puntato i radar su Zielinski e potrebbe rilanciare con un’offerta da 30 milioni. Non ci resta che attendere la decisione del presidente del Napoli.

Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino: “Zielinski ha posto come prima scelta la Lazio di Sarri ma l’Al-Hilal lo ha distratto, e non poco, dalla sua intenzione principale. De Laurentiis vuole cambiare: c’è Samarzdic dell’Udinese ma soprattutto è incantato da Gabri Veiga del Celta Vigo anche se c’è la concorrenza di Arsenal e Chelsea.

Veiga e il Napoli si sono parlati in primavera. Joe Barone sa che se parte Castrovilli, De Laurentiis è pronto a fare la sua offerta”.