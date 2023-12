Zielinski via da Napoli? Inter e Juve bussano alla porta

La sessione di mercato invernale si avvicina e il Napoli deve fare attenzione a non perdere alcuni dei titolarissimi a disposizione di mister Mazzarri. C’è un profilo in particolare che nelle ultime settimane è stato oggetto di trattativa tra le big di Serie A.

Si tratta di Piotr Zielinski che potrebbe salutare gli attuali compagni di squadra alla fine di questa stagione. Il rinnovo del centrocampista con gli azzurri, infatti, è, per il momento, in alto mare con un’importante distanza tra le parti.

“Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie” ha dichiarato Aurelio De Laurentiis nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport.

La frecciatina del presidente è riferita alle voci che vedono Inter e Juventus vicinissime a Zielinski. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero inserirlo per dare sostegno a centrocampo visto il possibile addio di Barella.

In ogni caso, che sia con il Napoli, Juventus o Inter, Piotr Zielinski ha fatto sapere di voler restare in Italia. Resta da capire solamente se il presidente De Laurentiis voglia scendere a compromessi per non lasciarsi scappare un altro gioiello.