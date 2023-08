Amici di Maria De Filippi è un programma che offre la possibilità a milioni di giovani di poter coltivare il proprio sogno. Ogni anno cantanti e ballerini provano a superare molteplici provini con la speranza di riuscire ad ottenere un banco nella scuola.

Quest’anno sono stati tanti i talenti presenti nella scuola ma uno soltanto è riuscito ad ottenere il primo premio, stiamo parlando di Mattia Zenzola, il ballerino di Latino che ha conquistato la vittoria.

Insieme a lui ad ogni modo in Finale è arrivata anche una bellissima ballerina australiana, ovvero Isobel. La ragazza ha da subito conquistato professori e pubblico a casa grazie al suo talento e alla sua innata simpatia.

Durante i mesi all’interno della casa per Isobel non è stato solo duro lavoro ma anche possibilità di crescita personale e relazionale con gli altri allievi, tra cui Cricca. Il cantante ha da subito provato un’attrazione per la ballerina, un rapporto che si è sempre più fortificato fino a diventare una storia d’amore.

Dopo la fine del programma però a quanto pare Isobel aveva deciso di prendersi una pausa da questa relazione per dedicarsi unicamente al ballo, ad oggi come stanno le cose tra i due?

Isobel e Cricca: ritorno di fiamma

Isobel e Cricca hanno ufficializzato sui social il loro ritorno di fiamma. Per chi non lo sapesse, i due talenti si sono conosciuti e innamorati ad Amici 22, ma durante le fasi finali del talent show hanno preferito separarsi per dedicarsi solo ed esclusivamente al loro percorso nella scuola. Separazione che, viste le foto e le dediche pubblicate sui social, sembra essere ormai un lontano ricordo.

Negli ultimi giorni Cricca ed Isobel hanno finalmente confessato una verità scottante: i due ragazzi sono ufficialmente ritornati insieme. A coronare questa notizia, un bacio pubblicato sui social, foto che scatenato una vera e propria folla d’amore mediatica.