Antonella Fiordelisi, ha un attacco di panico: “Voglio tornare a casa”

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è scoppiato il caos. Questa notte la gieffina ha avuto un crollo, minacciando di tornare a casa.

“Voglio tornare a casa” – Per un’intera giornata i due piccioncini si sono spesso scontrati, arrivando ancora una volta a voler mettere un punto sulla loro storia d’amore. Il tutto è nato a causa dell’amicizia tra Edoardo e Oriana Marzoli, un legame che ad Antonella non piace affatto.

La Fiordelisi non ha affatto accettato le scuse che Donnamaria ha rivolto alla gieffina per averla nominata. Tra i due è quindi scoppiata una furiosa lite, dove la vippona campana è arrivata ad accusare il fidanzato di averle messo le mani addosso.

Dopo un’intera giornata di furiose discussioni, l’influencer ha avuto un malore. La ragazza è infatti scoppiata a piangere, finendo per avere degli attacchi di panico. Tra le lacrime Antonella ha iniziato a minacciare di voler abbandonare la casa del GF Vip:

“Me ne voglio andare, non sto più bene qui dentro, non rido più. Ho capito che non sei come credevo, purtroppo mi sono innamorata. Per me questo non è giusto. Non sei stato carino, io non voglio che tu usi me per giustificarti del fatto che l’hai nominata. Sei diventato energia negativa per me, non voglio proprio parlare”.

Nel vedere Antonella Fiordelisi in quelle condizioni, molti dei gieffini sono corsi a consolarla. Un’altra parte, però, ha deciso di non intervenire. Anche il web è diviso tra chi non crede affatto al malore della ragazza, accusandola di star recitando, e chi sta prendendo le sue difese.