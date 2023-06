Barbara D’Urso, foto dall’ospedale: “Prevenzione”

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate in Italia e sui social conta 3 milioni di follower. A seguito della sua notorietà, la donna lancia spesso dei messaggi molto importanti, non solo sul web ma anche nelle sue trasmissioni molto seguite sulle reti Mediaset. Nelle ultime ore, infatti, la D’Urso ha pubblicato delle stories in ospedale facendo preoccupare i suoi fan più affezionati.

Fan preoccupati ma niente di grave

In questi giorni, la conduttrice si è sottoposta a check up completi. Barbara si è inquadrata sul lettino mentre un dottore le faceva degli esami. Nella clip in questione, la conduttrice stava effettuando un controllo al cuore. Alcuni fan si sono preoccupati così la D’Urso ha dato subito una spiegazione: si è trattato di un ecocolordoppler alla tiroide e non solo poiché si è sottoposta a vari controlli.

Il motivo? La prevenzione. La donna, periodicamente, effettua dei check-up completi poiché spesso non ha tempo a causa del suo lavoro che la tiene impegnata tutti i giorni per diverse ore.

I fan più attenti, infatti, ricordano che l’anno scorso in questo periodo, Barbara di era sottoposta agli stessi esami, appena conclusa la stagione di Pomeriggio 5. La conduttrice ci ha tenuto particolarmente ad esortare le persone a controllarsi poiché la prevenzione è molto importante.

La donna, infine, ha spiegato di non voler nascondere nulla ai suoi fan, per questo ha voluto mostrare dei contenuti diversi dal solito.