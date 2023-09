Belen Rodriguez, pronta a sbarcare in Rai? L’ultima indiscrezione sui social

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, Belen Rodriguez sarebbe pronta a intraprendere una nuova carriera televisiva. Dopo l’addio a Mediaset, la showgirl argentina, infatti, sembra pronta a voltare pagina e ad approdare in Rai.

PRONTA A SBARCARE IN RAI – Negli ultimi mesi la vita della maggiore dei fratelli Rodriguez è stata spesso al centro dell’attenzione. A far discutere non è solo la sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni, ma anche il suo futuro sul piccolo schermo. Nei mesi scorsi, infatti, è stata annunciata la mancata riconferma di Belen alla conduzione de Le Iene e la decisione, da parte della conduttrice, di tornare a Tu Si Que Vales.

Attraverso un lungo post su Instagram, successivamente, la Rodriguez ha voluto comunicare il suo addio a Mediaset. Una notizia che ha ovviamente suscitato abbastanza clamore, a cui si sono susseguiti diversi rumors. Negli ultimi mesi, infatti, si era vociferato la possibilità di rivedere l’argentina a Discovery e poi su Sky, indiscrezioni che si sono poi rivelate false.

A riaccendere la curiosità del mondo del gossip è stata una storia di Instagram condivisa proprio dalla conduttrice. In questa IG Story la donna appare entusiasta, intenta ad andare ad un appuntamento importante. Ad accompagnare la storia è la descrizione: “Si torna al lavoro”.

Stando a quanto scoperto da Amedeo Venza, Belen Rodriguez sarebbe in trattativa per approdare a casa Rai. La donna, infatti, potrebbe essere ospite e protagonista di alcuni programmi televisivi. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.