Blanco a San Siro: “Siete la mia famiglia” – il debutto allo stadio con una generazione che ha voglia di urlare

Il 20 Luglio 2023 è una data che sicuramente Riccardo farà fatica a dimenticare. Blanco, Blanchito, che a soli 20 anni ha raggiunto traguardi incredibili, collezionando collaborazioni e canzoni che sono già nella storia della musica italiana ha debuttato ieri allo stadio di San Siro in una serata rinfrescata da un forte temporale che ha reso “La canzone nostra” ancora più suggestiva.

Un personaggio controverso, selvaggio, senza filtri, che diventa il paladino di una generazione persa e non compresa eppure lui, dalla provincia e con un talento immenso, ce la fa, e ci tiene a rassicurare il suo pubblico (di giovani e giovanissimi) – “sono uno di voi!” urla mentre attraversa il parterre toccando le mani dei suoi coetanei guardandoli uno ad uno dritto negli occhi.

Uno spettacolo dall’inizio alla fine perfettamente in linea con l’immaginario di un artista che ha carisma da vendere, un ragazzo che emoziona e travolge lo stadio con 55mila persone. La sua energia è incontenibile e completamente coinvolgente, è impossibile stare fermi a guardarlo senza muoversi e cantare una dopo l’altra le canzoni che hanno scalato le classifiche degli ultimi anni.

Quello di Blanco è uno show energico, potente e allo stesso tempo malinconico ed emozionante, con le sue ballad struggenti e il diamante assoluto che è “Brividi” che canta insieme al compagno di vittorie, il suo “fratello maggiore” Mahmood, uno tra gli ospiti presenti a questo concerto; sul palco con Blanco sono saliti anche Madame, Marracash, Mace, Lazza e Drillionaire.

Strutturato quasi come uno spettacolo teatrale, diviso in più atti che si susseguono nella cornice di una scenografica che si ispira ad una cattedrale gotica, nello stile delle sonorità dell’ultimo album “Innamorato”. Nonostante le polemiche, le scelte discutibili e i comportamenti che a volte possono non essere condivisibili i fatti parlano: Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi esibito in uno stadio.

La scaletta ha lasciato spazio a moltissimi brani della sua carriera, con un live di due ore.

1. Anima tormentata 2. L’isola delle rose 3. Pornografia 4. Ancora ancora ancora 5. Finché non mi seppelliscono 6. Sai cosa c’è 7. Un briciolo di allegria 8. Scusa 9. Giulia 10. Ladro di fiori 11. La mia famiglia 12. Nostalgia 13. Innamorato 14. Afrodite 15. La canzone nostra con Mace 16. Belladonna 17. Tutti Muoiono con Madame 18. Bon ton con Lazza e Drillionaire 19. Fotocopia 20. Mezz’ora di sole 21. Lucciole 22. Lacrime di piombo 23. Blu celeste 24. Brividi con Mahmood 25. Paraocchi 26. Figli di puttana 27. Nemesi con Marracash 28. Raggi del sole 29. Notti in bianco 30. Mi fai impazzire 31. Vada come vada