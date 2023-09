Dopo diverse indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di separarsi. I due hanno deciso di rendere pubblico il tutto attraverso un’intervista molto intima concessa a Vanity.

Durante la chiacchierata fatta con Mario Manca, Paolo è apparso più volte triste e dispiaciuto della decisione che a quanto è sembrata, è stata presa in maniera più decisa dalla Bruganelli. Bonolis si è lasciato andare ad un discorso carico di saggezza nel quale ha ribadito: “Nella vita bisogna imparare a lasciare andare, anche perché indietro non si torna”.

I due hanno ad ogni modo un rapporto civile in quanto condividono un amore unico: quello per i figli e per la famiglia costruita negli anni. Dopo la notizia, anche Laura Freddi, l’ex di Bonolis è intervenuta sulla separazione.

Laura Freddi interviene sulla separazione

Dopo la pubblicazione della notizia, Laura Freddi ha raccontato di aver ricevuto molteplici chiamate da parte dei giornalisti. Tra le richieste, la volontà da parte di quest’ultima di rilasciare un’intervista rispetto alla separazione tra Sonia il suo ex.

Tra le due donne, come mostrato più volte, c’è sempre stata stima e complicità, motivo per il quale Laura ha raccontato di aver sentito Sonia subito dopo la notizia. Ad ogni modo, ad oggi la Freddi si è lasciata andare a qualche retroscena che riguarda l’attuale vita dei due ex. Tra le sue parole: “Sono due persone molto intelligenti, sanno proteggere i loro figli e questo è quello che conta davvero”. Attraverso queste dichiarazioni Laura ha smentito tutti i chiacchiericci fatti in giro, sostenendo ed ammirando Sonia e Paolo come persone e ad oggi, come amici.