Cara Delevingne si unisce al cast di “Only Murders in the Building”

Cara Delevingne avrà un ruolo importante nella seconda stagione di Only Murders in the Building.

La serie, creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, vede nel cast principale Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez.

Only Murders in the Building segue le vicende di questo improbabile trio che decide di indagare sulla morte di un inquilino del palazzo in cui vivono nell’Upper West Side. La morte viene subito classificata come suicidio. Nonostante ciò i tre, convinti che si tratti di omicidio, iniziano un podcast sull’accaduto che li coinvolgerà sempre più nel mistero, arrivando a svelare verità nascoste.

Lo show è stato ben ricevuto sia dalla critica sia dal pubblico, ottenendo un rinnovo per una seconda stagione.

Cara Delevingne sarà tra i protagonisti di questa seconda stagione.

Secondo Deadline, Cara interpreterà Alice, una sofisticata insider del mondo dell’arte che rimane coinvolta nel mistero.

Al momento non vi sono ulteriori dettagli sul personaggio di Cara Delevingne.