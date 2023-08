Chiara Ferragni è in assoluto l’influencer italiana più famosa e conosciuta in tutto il mondo. La sua vita privata e professionale è ormai oggetto di conversazione mediatica e non e per lei questo, rappresenta nella maggior parte delle volte, un modo per condividere e motivare i suoi sostenitori.

Tante foto condivise durante il giorno e tanti momenti della sua vita familiare, rendono Chiara una costante nella vita di milioni di ragazze. Queste ultime seguono la routine dell’influencer e di conseguenza anche i suoi principi e i suoi modi di pensare. Tra i tanti mood di vita, la Ferragni ostenta spesso e volentieri il bisogno di accettarsi cosi come si è, con le proprie debolezze e le imperfezioni.

A quanto pare però l’influencer predica bene e razzola male. Sono infatti venute a galla alcune foto scattate dai paparazzi che sembrerebbero mostrare una Chiara inedita.

Chiara Ferragni e le foto ritoccate

Durante questi giorni di vacanza Chiara Ferragni sta come sempre postando le sue giornate al mare con amici e famiglia. Tanti scatti in bikini e milioni di commenti. Una foto fatta da un paparazzo ha letteralmente mandato in delirio i fan: a quanto pare la differenza con quelle postate dall’influencer è evidente ad occhio nudo.

Anche Chiara Ferragni modifica le sue foto, valorizzando cosi parte del suo fisico. Quanto allora sono veritieri tutti i pensieri sull’accettazione personale e sul piacersi cosi come si è?

Ognuno è libero di fare ciò che vuole, pure di modificare le foto o di riprendersi solo nei punti più strategici ed evitare di riprendersi punti del corpo imperfetti. A stonare però sono i discorsi sull’accettazione che tanto vengono ostentati sui social.