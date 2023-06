CORHA: l’intervista per “NELLA MIA TESTA”, il nuovo singolo fuori dal 9 Giugno

Il 9 Giugno è uscita “Nella mia testa”, il nuovo singolo di CORHA. Un brano estivo, intenso e sensuale, prodotto da heysimo, che dietro all’apparenza nasconde la profondità di Federica, emergendo quell’urgenza di scrivere e la necessità di trovare un luogo dal quale non scappare più.

L’abbiamo intervistata per scoprire qualche dettaglio in più su questo nuovo brano.

Ciao CORHA, come stai? Ti va di presentarti brevemente e raccontare il tuo progetto artistico?

Ciao!! Bene grazie mille, il progetto artistico CORHA è nato circa un anno e mezzo fa, durante il lockdown, con l’urgenza di scrivere e raccontare la realtà che vivo. Ho lavorato molto per cercare un sound sempre più personale e curando il significato dei testi.

“Nella mia testa” è il tuo nuovo singolo, di cosa parla? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Nella mia testa è un singolo che racconta di due storie che si intrecciano, da una parte l’esigenza di cercare una strada personale e dall’altra di pensare a una persona che sta vivendo il mio stesso momento di fragilità.

Quali sono le tue influenze artistiche?

Ascolto generi diversi, amo molto la musica italiana, il cantautorato, la wave anni 60, 70 ma anche R&B/Soul: Jorja Smith, SZA..

Qual è il significato del tuo nome d’arte?

Il mio nome d’arte deriva da cor habeo, avere coraggio/cuore, trovare la forza d’animo per fare ciò a cui si tiene davvero. Mi piaceva molto questo significato, credere ardentemente in ciò che ami fare, serve anche a me per ricordarmi sempre il motivo per cui scrivo i brani.

Com’è nata la produzione del brano? Avevi già in mente le sonorità su cui volevi adattare il testo oppure testo e musica sono nati insieme?

Il brano ha avuto una continua evoluzione, prima è nato il testo e in modo molto naturale la melodia. Successivamente ho cercato di contaminarlo con sonorità afro pop e urban, collaborando con gli artisti che mi hanno aiutato nella produzione del brano.

Quali sono i prossimi step del tuo percorso?

Ho lavorato tanto nell’ultimo anno e vorrei trovare il modo giusto per pensare a una visione più completa del progetto. Grazie!!

Ascolta “Nella mia testa” qui: