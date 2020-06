Coronavirus, bollettino Protezione Civile (2 giugno 2020)

Continua la discesa della curva epidemiologica, oggi nella giornata dedicata alla festa della Repubblica, in cui comunque non sono mancate le polemiche e il centro-destra è sceso in piazza a manifestare, con la partecipazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Disponibile, dopo tante incertezze iniziali, l’app Immuni, scaricabile gratuitamente e senza obblighi. L’app richiede solo la regione di appartenenza e la provincia ed è totalmente sicura.

Sul fronte europeo e mondiale, i casi totali di contagio superano i 6 milioni con un alto tasso di mortalità soprattutto in Brasile, paese del Sud America più colpito. L’epidemia negli Stati Uniti, sembrerebbe essere passata in sordina dopo l’ondata di proteste a seguito dell’omicidio di George Floyd. Il Regno Unito conta innumerevoli decessi diventando uno dei paesi più colpiti.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione Civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è di 233.515 con un incremento di 318 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 39.893 con una decrescita di 1.474 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono 5.916 di cui 408 in terapia intensiva e 33.569 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 55 decessi per un totale di 33.530 e 1.737 guariti/dimessi che porta il totale a 160.092.