Cosa sono i link di pagamento e quando utilizzarli

La diffusione dei pagamenti digitali porta grandi benefici economici e sociali alle imprese italiane ma, per avere una diffusione su tutto il territorio, è importante migliorare l’accessibilità a questi strumenti da parte di tutti i commercianti.

Oggi, la tecnologia permette di effettuare un pagamento in qualsiasi luogo e condizione, perché i metodi di pagamento sono sempre più innovativi e crescono sempre più i servizi di pagamento digitale.

Tanti sono i provider POS che permettono ai titolari di un negozio fisico o e-commerce di ricevere un pagamento a distanza, attraverso il trasferimento del denaro tramite link.

Il link di pagamento, denominato anche pay link o pay by link, è una delle soluzioni di pagamento digitale più utilizzate negli ultimi anni.

Un link di pagamento riguarda qualsiasi collegamento cliccabile attraverso un browser online e attraverso cui è possibile trasferire una determinata somma di denaro ad un destinatario.

Questo termine viene utilizzato per rappresentare diverse tipologie di servizi di pagamento digitale offerti da fornitori differenti, ognuno si differenzia per modalità e tipologia di servizio.

Il pay by link è una soluzione innovativa che permette a qualsiasi commerciante di ottenere l’incasso immediato attraverso un solo click.

Quando utilizzare il metodo pay by link

Il pay by link è il metodo più semplice ed efficiente per ricevere pagamenti e, negli ultimi anni, i sistemi innovativi utilizzati dai fornitori hanno permesso di effettuare la transazione del denaro in modo rapido, semplificando l’inserimento manuale dei dati del cliente.

Questo metodo di pagamento può essere utilizzato anche da un commerciante in un negozio fisico, per semplificare e favorire il pagamento a distanza, ad esempio durante la consegna a domicilio.

l link di pagamento viene inserito dal commerciante nel corpo di una email o in qualsiasi documento di vendita e permette la gestione immediata dell’incasso e l’incrocio dei dati della fattura con i dati del pagamento.

Attraverso il servizio pay by link è possibile:

incassare a distanza il proprio denaro;

il proprio denaro; gestire il pagamento di una fattura ;

; incassare un acconto ;

; soddisfare le esigenze dei clienti;

recuperare i crediti in qualsiasi momento.

Tipologie di link di pagamento

I pay link si differenziano in base alla tipologia di servizio offerto dal provider di riferimento e, generalmente, e quelli più utilizzati sono:

Link una tantum: può essere inviato a qualsiasi destinatario attraverso SMS, e-mail, messaggi chat, social media o documenti ufficiali.

Link tramite pulsante: il collegamento più utilizzato, situato generalmente in un sito web tramite la denominazione “Acquista”, che rimanda ad una pagina di pagamento online.

Tutti i pay link hanno una caratteristica in comune, dopo il click rimandano ad una pagina di pagamento in cui si inseriscono i dati e le informazioni utili per effettuare il pagamento online.

Gran parte dei provider POS dispongono di un servizio Pay Link incluso nel contratto in modo gratuito e senza costi di attivazione, in questo modo ogni commerciante può usufruire delle funzionalità classiche di un POS e dei nuovi metodi di pagamento digitale.