Elodie e Andrea Iannone, prossimi alle nozze? L’anello sospetto

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone, insieme da oramai due anni. A confermarlo è stata l’ultima paparazzata del settimanale Chi, che vede l’artista e il pilota più innamorati che mai. A catturare l’attenzione, però, è stato un dettaglio in particolare: un anello al dito dell’artista.

NOZZE IN VISTA? – Come è oramai noto, Andrea è tornato a gareggiare. Nonostante l’assenza sulle piste a causa di una squalifica per doping, il pilota a conquistato il terzo posto alla prima gara di Superbike in Australia. Ad accompagnare Iannone in questo viaggio, è stata ovviamente l’ex volto di Amici.

Recentemente, i due sono stati paparazzati dal settimanale di Alfonso Signorini mentre erano a Milano. Elodie e Andrea sono stati avvistati mentre uscivano dall’hotel Palazzo Parigi, dove hanno pranzato insieme ad un’amica. I due si mostrano affiatati e felici, sorridendo ai fotografi.

Ad attirare l’attenzione degli amanti del gossip, però, è un dettaglio in particolare. Come fa notare anche la rivista, l’amata cantante porta al dito, precisamente all’anulare sinistro, un costoso anello di diamanti.

Che questo anello stia a significare che Elodie e Andrea Iannone siano pronti a convolare a nozze? Ovviamente si tratta di una speranza da parte dei fan della coppia. È innegabile, però, che l’amore tra i due cresce ogni giorno di più, a discapito di chi non credeva alla loro relazione.